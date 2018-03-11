Ещё
Собаки загрызли мужчину в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собаки загрызли мужчину в Подмосковье 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В Истринском районе Подмосковья собаки насмерть загрызли мужчину. Инцидент произошел на Железнодорожной улице в поселке Курсаково, сообщает RenTV. Мужчина скончался на месте.
>>Под Иркутском собаки растерзали двухлетнего ребёнка
В настоящее время устанавливается личность погибшего.
В ноябре прошлого года от укусов собаки в деревне Крюково Истринского района серьезно пострадал ветеран МВД, на которого набросился тибетский мастиф. Мужчина возвращался домой, когда собака свалила его с ног, мужчина с трудом смог освободиться.
Пострадавший получил увечья в области паха, укусы были также зафиксированы на руке и ноге, сообщал телеканал «360».
Мужчина был госпитализирован в Боткинскую больницу и перенес две операции. Животное не было бесхозным. Момент нападения видела его хозяйка, которая просила не обращаться в правоохранительные органы.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Берлин поставил на место посла Украины317
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко44
Днепропетровской области подобрали неприличное название368
Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля73
Запуск «ракеты Путина» показали на видео469
Видео
04:00
Ширвиндт раскрыл настоящую причину смерти Гурченко
Шоу-бизнес
01:32
Циркачи бросили голодных медведей на улице
Общество
00:55
Испытания гиперзвуковой ракеты прошли успешно
Оружие
00:46
Жене Ефремова поставили страшный диагноз
Шоу-бизнес
03:18
Александр Рыбак снова выступит на «Евровидении»
Шоу-бизнес
00:57
Маск показал новое видео запуска Tesla в космос
Наука и техника
01:26
Назван вероятный способ отравления шпиона Скрипаля
Происшествия
00:56
В Сети высмеяли Порошенко за обещание запустить 4G
Украина В мире
05:23
Журналистка NBC: У Путина «есть что-то» на Трампа
Политика
01:44
Берлин поставил на место посла Украины
Европа В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение