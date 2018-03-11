Собаки загрызли мужчину в Подмосковье

В Истринском районе Подмосковья собаки насмерть загрызли мужчину. Инцидент произошел на Железнодорожной улице в поселке Курсаково, сообщает RenTV . Мужчина скончался на месте.

В настоящее время устанавливается личность погибшего.

В ноябре прошлого года от укусов собаки в деревне Крюково Истринского района серьезно пострадал ветеран МВД, на которого набросился тибетский мастиф. Мужчина возвращался домой, когда собака свалила его с ног, мужчина с трудом смог освободиться.

Пострадавший получил увечья в области паха, укусы были также зафиксированы на руке и ноге, сообщал телеканал «360».

Мужчина был госпитализирован в Боткинскую больницу и перенес две операции. Животное не было бесхозным. Момент нападения видела его хозяйка, которая просила не обращаться в правоохранительные органы.