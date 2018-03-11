Умерла экс-солистка Большого театра

Бывшая солистка балета Большого Театра Галина Кравченко скончалась в Бразилии на 74-м году жизни, сообщается на сайте театра.
"После продолжительной болезни на 74-м году жизни в г. Жоинвилле умерла Галина Кравченко, артистка балетной труппы Большого театра (1964 — 85), педагог мимического ансамбля (1999 — 2001), а с 2001 г. — педагог и хореограф Школы балета Большого театра в бразильском городе Жоинвилле", — говорится в сообщении.
С 1964 по 1985 год Кравченко была характерной солисткой балетной труппы Большого. Она была замужем за народным артистом РСФСР Александром Богатыревым.