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Умерла экс-солистка Большого театра
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Умерла Галина Кравченко 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Антон Денисов/РИА «Новости»
Бывшая солистка балета Большого Театра Галина Кравченко скончалась в Бразилии на 74-м году жизни, сообщается на сайте театра.
"После продолжительной болезни на 74-м году жизни в г. Жоинвилле умерла Галина Кравченко, артистка балетной труппы Большого театра (1964 — 85), педагог мимического ансамбля (1999 — 2001), а с 2001 г. — педагог и хореограф Школы балета Большого театра в бразильском городе Жоинвилле", — говорится в сообщении.
С 1964 по 1985 год Кравченко была характерной солисткой балетной труппы Большого. Она была замужем за народным артистом РСФСР Александром Богатыревым.
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