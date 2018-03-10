Турецкая армия обстреляла дороги эвакуации из Африна

Жителям Африна крайне сложно покинуть город в связи с артиллерийскими обстрелами единственной дороги, ведущей в Алеппо, рассказал РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.
"В Африне гражданские опасаются резни, которую могут устроить турки, если войдут в город. Дороги опасны. Осталась одна дорога (в сторону Алеппо), но ее тоже обстреливает артиллерия. Есть жители, которые хотят остаться. Единственное решение — это остановить наступление на Африн", — сказал Хеду.
По словам представителя КСС, протурецкие силы сильно приблизились к границам города с северной стороны, обстановка крайне тяжелая, так как в Африне находится более миллиона мирных граждан.
"Остановка наступления на Африн зависит от решений международного сообщества, возможно, и русские друзья могут что-то сделать касаемо этого вопроса", — добавил он.
Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".