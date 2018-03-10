Турецкая армия обстреляла дороги эвакуации из Африна

"Остановка наступления на Африн зависит от решений международного сообщества, возможно, и русские друзья могут что-то сделать касаемо этого вопроса", — добавил он.

По словам представителя КСС, протурецкие силы сильно приблизились к границам города с северной стороны, обстановка крайне тяжелая, так как в Африне находится более миллиона мирных граждан.