Вместе с группой Дятлова погибли еще двое

Вместе группой с Дятлова погибли еще двое

Вместе с туристической группой на перевале Дятлова 2 февраля 1959 года могли погибнуть еще два человека. Об этом на платформе для социальной журналистики «Конт» заявил исследователь-любитель Валентин Дегтерев

Дегтерев ссылается на опубликованную ранее беседу бывшей медсестры исправительно-трудового лагеря «Ивдельлаг» Пелагеи Солтер с «Центром гражданского расследования трагедии Дятловцев», которая состоялась в 2008 году.

Тогда Солтер рассказала, что тела погибших туристов были на вертолете доставлены в морг «Ивдельлага» для обследования, и оказалось, что их не девять, сколько, по официальной версии, было дятловцев, а 11. Однако ни ей самой, ни специалистам, которые занимались данным вопросом позже, так и не удалось выяснить, кем были те двое.

Группа из девяти туристов под руководством студента Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах 2 февраля 1959 года недалеко от горного перевала на Северном Урале, впоследствии названного в честь главы группы.