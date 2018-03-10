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Вместе с группой Дятлова погибли еще двое
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Вместе группой с Дятлова погибли еще двое 

Рамблер 10 марта 2018
Фото: Wikimedia
Вместе с туристической группой на перевале Дятлова 2 февраля 1959 года могли погибнуть еще два человека. Об этом на платформе для социальной журналистики «Конт» заявил исследователь-любитель Валентин Дегтерев.
Дегтерев ссылается на опубликованную ранее беседу бывшей медсестры исправительно-трудового лагеря «Ивдельлаг» Пелагеи Солтер с «Центром гражданского расследования трагедии Дятловцев», которая состоялась в 2008 году.
Тогда Солтер рассказала, что тела погибших туристов были на вертолете доставлены в морг «Ивдельлага» для обследования, и оказалось, что их не девять, сколько, по официальной версии, было дятловцев, а 11. Однако ни ей самой, ни специалистам, которые занимались данным вопросом позже, так и не удалось выяснить, кем были те двое.
Группа из девяти туристов под руководством студента Игоря Дятлова погибла при невыясненных обстоятельствах 2 февраля 1959 года недалеко от горного перевала на Северном Урале, впоследствии названного в честь главы группы.
 Ещё 3 источника 
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