Умер лидер рок-группы «Внезапный сыч»

В Петербурге на 53-м году жизни скончался лидер рок-группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский.

Информация о смерти музыканта появилась в официальном сообществе коллектива во «Вконтакте».

«Не стало талантливого музыканта Кирилла Спечинского, бессменного лидера группы ВНЕЗАПНЫЙ СЫЧ, автора многих полюбившихся Вам песен и просто веселого душевного человека», — говорится в социальной сети.

Как сообщается, Спечинский умер в реанимации. По мнению близких, причиной его смерти стал инсульт.

Рок-группа «Внезапный сыч» была основана Спечинским в 1988 году. Первый альбом «Короче, ты понял» быстро стал популярным. Всего группа выпустила шесть альбомов, последний из которых — в 2008 году.