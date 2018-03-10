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Умер лидер рок-группы «Внезапный сыч»
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Умер лидер рок-группы «Внезапный сыч» 

Рамблер 1 час назад
В Петербурге на 53-м году жизни скончался лидер рок-группы «Внезапный сыч» Кирилл Спечинский.
Информация о смерти музыканта появилась в официальном сообществе коллектива во «Вконтакте».
«Не стало талантливого музыканта Кирилла Спечинского, бессменного лидера группы ВНЕЗАПНЫЙ СЫЧ, автора многих полюбившихся Вам песен и просто веселого душевного человека», — говорится в социальной сети.
Как сообщается, Спечинский умер в реанимации. По мнению близких, причиной его смерти стал инсульт.
Рок-группа «Внезапный сыч» была основана Спечинским в 1988 году. Первый альбом «Короче, ты понял» быстро стал популярным. Всего группа выпустила шесть альбомов, последний из которых — в 2008 году.
 Ещё 4 источника 
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