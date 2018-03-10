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Стали известны подробности крушения Ан-26 в Сирии
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Стали известны подробности крушения Ан-26 в Сирии 

Рамблер 4 часа назад
Новые подробности катастрофы Ан-26 в Сирии, жертвами которой стали 39 человек, подтверждают, что ее причиной могла стать техническая неисправность, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.
По данным издания, при заходе на посадку на ВПП авиабазы Хмеймим, у пилотов возникли проблемы с управлением машиной.
По версии экспертов, при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после этого самолет резко накренился в сторону и стремительно спикировал с высоты в несколько сотен метров. Как отмечается, в подобной ситуации даже опытный экипаж уже не может ни на что повлиять.
Ан-26 потерпел крушение у авиабазы Хмеймим 6 марта.
Минобороны заявило, что ее причиной могла стать техническая неисправность самолета. Позднее появилась также версия о том, что причиной авиакатастрофы мог стать так называемый сдвиг ветра — внезапный и сильный — от 14 до 17 м/сек — порыв, накренивший самолет, который сразу рухнул.
>> Найдены тела погибших в крушении самолета Ан-26 в Сирии
Боевики террористической группировки «Джейш аль-Ислам» ранее заявили о том, что они сбили самолет огнем из пулеметов.
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