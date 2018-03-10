Стали известны подробности крушения Ан-26 в Сирии

Новые подробности катастрофы Ан-26 в Сирии, жертвами которой стали 39 человек, подтверждают, что ее причиной могла стать техническая неисправность, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в военно-транспортной авиации.

По данным издания, при заходе на посадку на ВПП авиабазы Хмеймим, у пилотов возникли проблемы с управлением машиной.

По версии экспертов, при выпуске закрылков один из них по непонятной причине просто вырвало, после этого самолет резко накренился в сторону и стремительно спикировал с высоты в несколько сотен метров. Как отмечается, в подобной ситуации даже опытный экипаж уже не может ни на что повлиять.

Ан-26 потерпел крушение у авиабазы Хмеймим 6 марта.