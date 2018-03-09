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Избиение отца с ребенком на руках попало на видео
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Избиение отца с ребенком на руках попало на видео 

РИА Новости 9 марта 2018
Фото: Youtube
В Колорадо двое мужчин жестоко избили отца с четырехлетней дочкой на руках. Запись происшествия опубликовала местная полиция в Facebook.
Драка произошла вечером в одном из баров. После словесной перепалки один из молодых людей нанес удар по лицу Ричарда Брауна, державшего на руках ребенка и не имевшего возможности себя защитить. Вскоре к обидчику присоединился еще один парень и несколько раз ударил мужчину по голове.
Один из посетителей бара забрал у отца дочку и отнес ее в другой зал, после чего Брауна повалили на пол и стали избивать ногами.
По сообщению местных правоохранителей, оба нападавших задержаны. Им предъявлены обвинения в нанесении серьезных телесных повреждений и жестоком обращении с ребенком.
Браун доставлен в больницу с серьезными травмами. Ребенок не пострадал.
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Источник: главы МИД стран ЕС обсудят "дело Скрипаля" на заседании 19 марта Скотланд-Ярд заявил, что Глушков умер от удушения Лондон сообщил о состоянии Скрипалей
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