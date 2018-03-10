Раскрыты подробности работы Скрипаля на МИ-6

Изначально он рассматривался как потенциальный рекрут испанской разведки, но в итоге был завербован британской разведкой. Находясь в Испании в качестве офицера ГРУ, Скрипаль в июле 1995 года познакомился с офицером МИ-6, который выдавал себя за испанского торгового представителя. Позже Скрипаль раскрыл информацию, что является полковником ГРУ, о чем вербовщики знали изначально.

Спустя пять лет Скрипаль начал работать в правительстве Московской области , но сотрудничества с британской разведке не прекратил. МИ-6 даже приобрела специально для встреч с ним дом близ Малаги, за каждую такую встречу агент получал около $5-6 тыс. Однажды Скрипаль запросил срочную встречу в Испании и потребовал $10 тыс., которые ему передали в этот же день. После переезда в Великобританию в 2010 году он какое-то время консультировал западные разведслужбы. Встречи проходили в ресторане в Солсбери.

Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ в 2004 году и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.

С тех пор он живет в Великобритании. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в английском Солсбери.

Оба находятся в больнице в критическом состоянии.