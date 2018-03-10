Раскрыты подробности работы Скрипаля на МИ-6 

Сергей Скрипаль был высокооплачиваемым агентом MI6, работавшим под позывным «Forthwith» («Немедленный»). Он предоставил важный материал британской разведке за десятилетний период, включая весь телефонный справочник ГРУ, сообщает The Times.
Изначально он рассматривался как потенциальный рекрут испанской разведки, но в итоге был завербован британской разведкой. Находясь в Испании в качестве офицера ГРУ, Скрипаль в июле 1995 года познакомился с офицером МИ-6, который выдавал себя за испанского торгового представителя. Позже Скрипаль раскрыл информацию, что является полковником ГРУ, о чем вербовщики знали изначально.
Спустя пять лет Скрипаль начал работать в правительстве Московской области, но сотрудничества с британской разведке не прекратил. МИ-6 даже приобрела специально для встреч с ним дом близ Малаги, за каждую такую встречу агент получал около $5-6 тыс. Однажды Скрипаль запросил срочную встречу в Испании и потребовал $10 тыс., которые ему передали в этот же день. После переезда в Великобританию в 2010 году он какое-то время консультировал западные разведслужбы. Встречи проходили в ресторане в Солсбери.
Скрипаль был арестован Федеральной службой безопасности РФ в 2004 году и приговорен к 13 годам тюрьмы за госизмену, лишен всех званий и наград. В 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению в шпионаже.
С тех пор он живет в Великобритании. 4 марта 66-летний Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке у торгового центра The Maltings в английском Солсбери.
Оба находятся в больнице в критическом состоянии.
Эта история получила широкий резонанс в Великобритании. Министр иностранных дел страны Борис Джонсон заявил, что в деле просматривается русский след, упомянув дело бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, отравленного в Лондоне в 2006 году. В Москве выразили удивление в связи с подобными заявлениями, отметив готовность помочь в расследовании.