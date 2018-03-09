Ещё
СМИ узнали о работе Скрипаля на спецслужбы Запада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Транзитный шантаж": кто урезонит Киев
"Транзитный шантаж": кто урезонит Киев

Скрипаль работал на иностранную разведку после освобождения и эмиграции 

Lenta.ru 1 час назад
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль сотрудничал с иностранными спецслужбами после освобождения и переезда в Великобританию в 2010 году. Об этом пишет Financial Times.
>> Стало известно, чем был отравлен Скрипаль
Скрипаль перестал быть оперативным источником для разведки Великобритании и других западных разведслужб, но предоставлял им информацию о деятельности своих бывших коллег, а также о возможностях и методах работы российских служб.
«Он был полезен в течение ограниченного периода. Хоть это и не было шпионажем, его продолжали использовать. Как они [российские разведчики] проникают на Запад, как они вербуют, как противодействовать разведке — примерно такие вопросы, особенно для обучения людей. Это было постоянное использование», — сказал один из источников FT.
Знания россиянина могли быть полезны при подготовке контрразведчиков.
Вечером 5 марта 66-летнего Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания на скамейке в сквере в английском Солсбери. Они отравились нервно-паралитическим веществом и впали в кому, находясь в больнице. По информации Sky News, всего от отравления пострадали 21 человек, включая сержанта полиции Ника Бейли, который первым прибыл на место происшествия. Пока не известно, чем именно отравились все пострадавшие.
Lenta.ru: последние новости
Раскрыты подробности отравления российского шпиона в Великобритании Отравленный в Британии российский шпион и его дочь впали в кому Самолет с Явлинским разгерметизировался по пути из Грозного
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия ответила на угрозы Пентагона476
Горбачев призвал созвать чрезвычайный саммит ООН159
Ефремов оправдался за мат и срыв спектакля203
Премьер Грузии обратился к России263
Савченко высказалась о «террористе №1» на Украине34
Видео
03:49
Россия оспорит пошлины Трампа
Экономика США
00:51
Савченко высказалась о «террористе №1» на Украине
Украина В мире
02:36
Британия ответит России на отравление Скрипаля
В мире
01:21
Протестующие в Киеве прорвались к памятнику Шевченко
Украина В мире
02:36
СМИ узнали о работе Скрипаля на спецслужбы Запада
Происшествия Европа
00:38
«Транзитный шантаж»: кто урезонит Киев
Экономика Компании
00:43
Лавров отреагировал на обвинения РФ в отравлении Скрипаля
Политика Происшествия
02:16
«Какой ад»: Собчак о словах депутата
Политика Выборы 2018
01:00
FT: Скрипаль продолжал работать на иностранную разведку
Происшествия
00:58
США накажут россиян за поездки в Крым?
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение