Владелец подлодки объяснил гибель журналистки

Владелец подлодки Nautilus рассказал о последних минутах жизни журналистки

Датский изобретатель и владелец подлодки Nautilus Петер Мадсен , который обвиняется в убийстве шведской журналистки Ким Валль , рассказал, что погибшая пострадала из-за перепада давления в подлодке.

Мадсен рассказал, что, запустив моторы, поднялся в башню подлодки, в то время как Валль продолжала оставаться внутри. После произошло падение давления, что привело к «присасыванию» люка, передает РИА «Новости»

По словам изобретателя, Валль пробыла внутри подлодки одна 5-10 минут, а когда Мадсену наконец удалось открыть люк и спуститься вниз, журналистка уже не подавала признаков жизни.

Однако он не сообщил, была ли женщина без сознания. Внутри подлодки якобы было опасно, и времени на то, чтобы поднять девушку на свежий воздух, у изобретателя не было.

При этом он отметил, что знал о технических проблемах на Nautilus уже несколько месяцев.

Далее он рассказал, что 11 августа в 02.15 начал безрезультатные попытки поднять Валль на палубу и сбросить в море. В 04.43 он принял решение погрузиться на дно, где находился 3 часа 40 минут.

Суду изобретатель рассказал, что никаких сексуальных действий с Валль не было, так как для него она была прежде всего журналистом.

«Она была (на борту) не потому, что женщина, а потому, что журналист», — сказал Мадсен, не пояснив, почему именно он решил расчленить тело Валль.

В ходе того же судебного заседания прокурор сообщил, что результаты психологической экспертизы Мадсена показали наличие у него психопатических наклонностей. Более того, изобретатель не испытывает чувство вины, сообщает RT со ссылкой на Associated Press

Суд над Петером Мадсеном начался в четверг. Он рассчитан на 12 дней.

Напомним, в августе 2017 года стало известно о том, что частная подводная лодка Nautilus, принадлежащая изобретателю Петеру Мадсену, затонула. На борту в этот момент находились владелец подлодки и шведская журналистка Ким Валль.

Позднее было найдено тело Валль, принадлежность которого установили по ДНК. Однако у тела не было ни рук, ни ног, ни головы.

Затем на жестком диске Мадсена было найдено видео с пытками и расчленением женщины. Позже он признался, что действительно расчленил тело Валль, но не убивал ее.

Однако в январе Мадсену было предъявлено обвинение в убийстве журналистки.