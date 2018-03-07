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СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Чечне
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СК возбудил дело по факту крушения вертолета в Чечне 

Газета.Ru 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России возбудил дело о нарушении правил полетов после крушения вертолета Ми-8 в Чечне. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"По факту крушения вертолета Ми-8 в Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия). Установлено, что вертолет войсковой части выполнял плановый полет. При заходе на посадочную площадку, находящуюся в горной местности, Ми-8 столкнулся с землей", — говорится в сообщении.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения вертолета погранвойск. При этом число погибших точно не известно.
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