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В самолете с Явлинским произошло ЧП
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В самолете с Явлинским произошло ЧП 

Рамблер 3 часа назад
Фото: ТАСС
В самолете, на борту которого находился кандидат в президенты России Григорий Явлинский, произошла разгерметизация. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии «Яблоко» Игоря Яковлева.
По его словам, речь идет о рейсе, которым политик возвращался из Грозного в Москву. Яковлев уточнил, что пилот сообщил пассажирам об инциденте, когда лайнер подлетал к столичному аэропорту.
В результате самолет начал резко снижаться — с десяти тысяч метров до четырех-пяти тысяч метров.
Представитель партии отметил, что у части пассажиров возникли неприятные ощущения, а у некоторых даже шла кровь из ушей. У Явлинского сильно заложило уши, из-за этого он до сих пор испытывает дискомфорт.
Шестого марта Явлинский посетил в Грозном заседание суда о продлении ареста главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. В суде политик лично подтвердил свое поручительство за Титиева. Суд продлил арест правозащитник до 9 мая.
Титиева арестовали в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник вину не признал. По его мнению, наркотики ему могли подбросить.
 Ещё 32 источника 
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