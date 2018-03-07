В самолете с Явлинским произошло ЧП

В самолете, на борту которого находился кандидат в президенты России Григорий Явлинский , произошла разгерметизация. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии «Яблоко» Игоря Яковлева.

По его словам, речь идет о рейсе, которым политик возвращался из Грозного в Москву. Яковлев уточнил, что пилот сообщил пассажирам об инциденте, когда лайнер подлетал к столичному аэропорту.

В результате самолет начал резко снижаться — с десяти тысяч метров до четырех-пяти тысяч метров.

Представитель партии отметил, что у части пассажиров возникли неприятные ощущения, а у некоторых даже шла кровь из ушей. У Явлинского сильно заложило уши, из-за этого он до сих пор испытывает дискомфорт.

Шестого марта Явлинский посетил в Грозном заседание суда о продлении ареста главы чеченского отделения «Мемориала» Оюба Титиева. В суде политик лично подтвердил свое поручительство за Титиева. Суд продлил арест правозащитник до 9 мая.

Титиева арестовали в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Правозащитник вину не признал. По его мнению, наркотики ему могли подбросить.