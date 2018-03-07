Взрыв прогремел в киевском метро, есть пострадавшие

У станции метро в Киеве прогремели взрывы

У станции метро "Лесная" в Киеве неизвестные подорвали две гранаты, сообщает "Интерфакс"

По данным агенства, у станции произошел конфликт, в результате которого были взорваны гранаты. При взрыве пострадал автомобиль сгорела Toyota Camry, уточняется, что машина полностью сгорела.

Осколок гранаты ранил одного человека. Ему оказали медицинскую помощь.

Правоохранители заподозрили в совершении преступления двух мужчин, они успели сбежать. В городе и области объявили план «Перехват». По предварительной информации, преступники отправились в город Бровары Киевской области. Движение в этом направлении перекрыли.

dtp.kiev.ua отмечает, что взрыв стал следствием «бандитских разборок».