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Взрыв прогремел в киевском метро, есть пострадавшие
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У станции метро в Киеве прогремели взрывы 

Рамблер 5 часов назад
У станции метро "Лесная" в Киеве неизвестные подорвали две гранаты, сообщает "Интерфакс".
По данным агенства, у станции произошел конфликт, в результате которого были взорваны гранаты. При взрыве пострадал автомобиль сгорела Toyota Camry, уточняется, что машина полностью сгорела.
Осколок гранаты ранил одного человека. Ему оказали медицинскую помощь.
Правоохранители заподозрили в совершении преступления двух мужчин, они успели сбежать. В городе и области объявили план «Перехват». По предварительной информации, преступники отправились в город Бровары Киевской области. Движение в этом направлении перекрыли.
dtp.kiev.ua отмечает, что взрыв стал следствием «бандитских разборок».
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