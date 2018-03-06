Появились новые данные о жертвах катастрофы Ан-26

Минобороны сказало, кем были погибшие в Ан-26

Минобороны заявило, что все погибшие при крушении самолета Ан-26 в Сирии — это военнослужащие Вооруженных сил России; при этом число погибших — 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее.

Отмечается, что на борту самолета было 33 пассажира и шесть членов экипажа, передает РИА «Новости»

Минобороны подчеркнуло, что всем семьям и близким погибших военных ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку.

Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим во вторник днем. Первоначально сообщалось о 32 погибших. В качестве возможной причины называлась техническая неисправность.

Черный ящик самолета уже найден.

Предполагается, что самолет упал после того, как задел крылом заброшенное здание. Ан-26 был приписан к 6-й армии ВКС и базировался в Хмеймиме.