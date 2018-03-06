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Появились новые данные о жертвах катастрофы Ан-26
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Минобороны сказало, кем были погибшие в Ан-26 

Деловая газета «Взгляд» 5 часов назад
Минобороны заявило, что все погибшие при крушении самолета Ан-26 в Сирии — это военнослужащие Вооруженных сил России; при этом число погибших — 39 человек, а не 32, как сообщалось ранее.
Отмечается, что на борту самолета было 33 пассажира и шесть членов экипажа, передает РИА «Новости».
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Минобороны подчеркнуло, что всем семьям и близким погибших военных ведомство окажет всю необходимую помощь и поддержку.
Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим во вторник днем. Первоначально сообщалось о 32 погибших. В качестве возможной причины называлась техническая неисправность.
Черный ящик самолета уже найден.
Предполагается, что самолет упал после того, как задел крылом заброшенное здание. Ан-26 был приписан к 6-й армии ВКС и базировался в Хмеймиме.
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