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Найден черный ящик на месте крушения Ан-26
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Найден черный ящик на месте крушения Ан-26 

Рамблер 6 часов назад
На месте крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии найден черный ящик. Он доставлен на базу в Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.
Отмечается, что Ан-26 рухнул рядом с трассой Дамаск-Латтакия.
Место крушения в данный момент оцеплено Военной Полицией РФ, а также местными силовиками.
>> Подробности крушения Ан-26
Самолет рухнул при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Борт столкнулся с землёй, не долетев примерно 500 метров до ВПП на аэродроме. Согласно докладу с места катастрофы, огневого воздействия на самолет не было.
Находившиеся на борту 26 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.
Предварительной причиной крушения самолета названа техническая неисправность лайнера.
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