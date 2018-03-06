Найден черный ящик на месте крушения Ан-26

На месте крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Сирии найден черный ящик. Он доставлен на базу в Хмеймим. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo

Отмечается, что Ан-26 рухнул рядом с трассой Дамаск-Латтакия.

Место крушения в данный момент оцеплено Военной Полицией РФ, а также местными силовиками.

Самолет рухнул при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Борт столкнулся с землёй, не долетев примерно 500 метров до ВПП на аэродроме. Согласно докладу с места катастрофы, огневого воздействия на самолет не было.

Находившиеся на борту 26 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.

Предварительной причиной крушения самолета названа техническая неисправность лайнера.