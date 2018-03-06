Подробности крушения Ан-26

Стали известны подробности крушения самолета Ан-26 в Сирии

Стали известны подробности крушения самолета Ан-26 в Сирии.

Как сообщает Telrgram-канал Mash , крушение произошло в 14 часов 15 минут по местному времени. Самолет вылетел с аэродрома Квайрес в пригороде Алеппо, совершил две промежуточные посадки и направлялся на базу, которая располагалась на аэродроме Хмеймим. Разбившийся Ан-26 был приписан к 6-ой армии ВКС.

За штурвалом самолета находился майор Смирнов. На борту Ан-26 находилось несколько гражданских лиц.

По факту крушения самолета главная военная прокуратура РФ начала проверку.

Транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Находившиеся на борту 26 пассажиров и 6 членов экипажа погибли.