В Сирии разбился российский самолет

В Сирии потерпел крушение российский самолет Ан-26

В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщается на сайте Минобороны РФ. По предварительным данным, погибли 32 человека (26 пассажиров и шесть членов экипажа).

Самолет рухнул при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Борт столкнулся с землёй, не долетев примерно 500 метров до ВПП на аэродроме. Согласно докладу с места катастрофы, огневого воздействия на самолет не было.