В Сирии разбился российский самолет

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В Сирии потерпел крушение российский самолет Ан-26 

Рамблер 40 минут назад
В Сирии потерпел крушение российский транспортный самолет Ан-26, сообщается на сайте Минобороны РФ. По предварительным данным, погибли 32 человека (26 пассажиров и шесть членов экипажа).
Самолет рухнул при заходе на посадку на аэродром Хмеймим. Борт столкнулся с землёй, не долетев примерно 500 метров до ВПП на аэродроме. Согласно докладу с места катастрофы, огневого воздействия на самолет не было.
>> Названа предварительная причина крушения Ан-26
Ан-26 (по кодификации НАТО: Curl — «Вихрь») — советский военно-транспортный самолёт, разработанный в КБ Антонов, является модификацией исходной модели Ан-24. Ан-26 оснащён двумя турбовинтовыми двигателями АИ-24ВТ и одним дополнительным реактивным РУ-19А-300, установленным в правой гондоле основного двигателя.
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