Разработчики лазерного оружия в Таганроге отравлены таллием

В понедельник из НИИ скорой помощи им. Склифосовского были выписаны четверо сотрудников завода, пострадавшие от отравления таллием. Всего о проблемах со здоровьем из-за этого тяжелого металла заявили более 20 работников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева. Правоохранительные органы начали проверку, как вещество, не использующееся на производстве, попало на предприятие.

Ростовское управление МВД проводит доследственную проверку Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) им. Г. М. Бериева в связи с несколькими случаями отравления сотрудников таллием. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Об отравлении рабочих завода рассказала супруга одного из пострадавших — ведущего инженера завода Константина Колесникова . По словам Елены Колесниковой, еще 11 ноября у ее мужа резко ухудшилось самочувствие: появились острые боли в животе, началась тошнота и рвота. Мужчину экстренно госпитализировали.

В главной больнице скорой медицинской помощи (БСМП) города ему поставили диагноз «хронический гастрит», хотя у Колесникова начали проявляться совсем не свойственные гастриту симптомы вроде активного выпадения волос.

Инженера выписали домой, несмотря на то, что легче ему не стало. Через какое-то время пострадавший потерял способность ходить, у него резко ухудшилось зрение, и его вновь госпитализировали.

То, что организм Колесникова отравлен таллием (более 750 мкг/кг при норме до 5 мгк/кг), выяснилось лишь 11 января. Через пять дней его отправили в Ростовскую областную клиническую больницу (ГБУ РО «РОКБ»), с диагнозом «Острое отравление соединениями тяжелых металлов». Позже медики из городской больницы объясняли несвоевременную диагностику тем, что отравление таллием маскируется под сторонние заболевания, а поскольку и место работы Колесникова не было связано с солями тяжелых металлов, и он ни разу не говорил, что контактировал с таллием, то и поводов заподозрить неладное у врачей не было.

«На данный момент муж находится в состоянии средней степени тяжести. Выполняются действия по выведению таллия из организма. Наблюдается ремиссия опорно-двигательной и зрительной функции вследствие лечения», — сообщила его жена. В областной больнице у инженера остановилась сердце, спасти его удалось только в результате реанимационных мероприятий. Через какое-то время Колесникова вновь вернули в Таганрогскую больницу, где ему опять стало хуже. И только после вмешательства в ситуацию депутата Госдумы , члена комитета российского парламента по вопросам здравоохранения Юрия Кобзева Колесникова госпитализировали в Москву в институт имени Склифосовского. Как сообщил Кобзев «Газете.Ru», Колесникова уже выписали.

«Главный врач медсанчасти завода отправлял обратившихся с жалобами сотрудников по домам со словами: «Ничего страшного не происходит». Поначалу состояние и впрямь было похоже на обычное ОРВИ. Когда стало хуже, нас повезли в таганрогскую БСМП и положили в терапевтическое отделение. После выписки сохранились головная боль, слабость, болела кожа и суставы. По собственной инициативе я и еще шесть человек приехали в Москву, где нам поставили точный диагноз и назначили лечение», — сказала она волгодонскому интернет-порталу VDNEWS. В самом ТАНТК факт отравления таллием нескольких сотрудников признали, но подчеркнули, что в производственном процессе этот тяжелый металл не используется. «Со стороны руководства предприятия пострадавшим работникам оказывается материальная помощь на первичное лечение, также будут выделены средства на последующую реабилитацию», — пояснили в пресс-службе завода. В региональном управлении Роспотребнадзора также заявили, что «прямая связь заболеваемости сотрудников и производственной деятельности предприятия не установлена». Всего о проблемах со здоровьем и симптомах, похожих на отравление таллием, заявили более 20 сотрудников предприятия. По словам сотрудника юридического отдела ТАНТК Инны Алейниковой, которая также находилась в «Склифе» с отравлением таллием, первые симптомы она почувствовала в декабре.

Ведущий инженер завода Владимир Карагодин подтвердил, что на предприятии тяжелые металлы не используются как в производстве, так и в эксплуатации. Он предположил, что отравление произошло по причине злого умысла. Карагодин добавил, что меры безопасности в ТАНТК усилены. В частности, собственную скважину предприятия, откуда добывается питьевая вода, взяли под особый контроль. Все помещения завода проверены, следов таллия там не обнаружено.

ТАНТК существует с 1936 года, его деятельность связана с производство гидросамолетов. Там был создан самолет по уничтожению ракетных стратегических крейсеров подводного базирования Ту-124МР, экспериментальный гидросамолет вертикального взлета и посадки ВВА-14. Там же в 1981 году на базе самолета Ил-76 была создана экспериментальная летающая лаборатория А-60, которую предполагалось оснастить лазерным оружием. Кроме того, завод сейчас производит ряд самолетов-амфибий коммерческого и частного назначения.

Таллий относится к группе тяжелых металлов. Вещество вне зависимости от способов использования является высокотоксичным, даже если попадет на кожу человека, не говоря уже о желудке. Выводится таллий из организма почками, поэтому эти органы страдают больше всего. Также таллий оседает в сердце, печени, нервных клетках головного мозга, сосудах и нервных путях. При тяжелой интоксикации он способен вызывать отек головного мозга, часто — с летальным исходом.

«В любом случае в аптеке препараты на основе талия не купишь. Я работаю в органах внутренних дел уже 10 лет, но ни разу не сталкивалась с тем, чтобы кого-то травили таллием», — рассказала «Газете.Ru» криминалист Оксана Степанова. «Тот таллий, к которому теоретически может иметь доступ человек, имеет вид серого порошка. Он достаточно рассеянный элемент, он равномерно распределен между живой и неживой природой. Легко «мигрирует»: он может быть в табаке, в шпинате, в свекле. Туда он может попасть через почву. Некоторые растения могут аккумулировать его при минимальной концентрации в почве. У животных больше всего таллия содержится в морских звездах и медузах, там его максимальная концентрация. Это не биоэлемент, то есть для жизнедеятельности он не требуется», — рассказал «Газете.Ru» врач-токсиколог Алексей Водовозов. С большим количеством металла возможен контакт людей, работающих на производстве лампочек, флуоресцентных красок, градусников, пиротехники, линз искусственных драгоценных камней. Также с таллием могут столкнуться геологи, занимающиеся исследованием горных пород и руды, а также работники сельского хозяйства, вынужденные контактировать с пестицидами, содержащими таллий.

Эксперт добавил, что токсичность таллия очень высокая: «Абсолютно летальная доза — 600 мг на среднестатистического человека, 10-15 мг на массу тела для лабораторных животных. При 8 мг наступает отравление. Таллий аккумулируется и очень медленно выводится. Его пытались применять в медицине для удаления волос, при лишае. Это было в XIX веке, но столкнулись с тем, что очень быстро наступает интоксикация».

Случайный человек получить доступ к таллию практически не может, подчеркивает врач-токсиколог.

«Это должен быть человек, имеющий доступ к спецтехнике или к старым запасам средств борьбы с грызунами. Чтобы раздобыть таллий, нужно знать, где его искать и как он выглядит. Теоретически он мог попасть в пищу или в воду, которые люди употребляли. Это могло произойти как по чему-либо умыслу, так и случайно», — добавил Алексей Водовозов.

Кроме инцидента на предприятии имени Бериева, в новейшей истории России не было случаев массового отправления людей таллием. В конце 1980-х годов это вещество применялось серийной убийцей Тамарой Иванютиной, работавшей посудомойкой в городской школе №16. В конце марта 1987 года сразу несколько учеников были экстренно госпитализированы с острым отравлением. Двое школьников и двое взрослых сотрудников школы скончались практически сразу, еще девятеро учащихся спасли реаниматологи.

Позже следователи выяснили, что за две недели до этих событий умерла медсестра-диетолог школы, причем также от отравления. Дальнейшее расследование показало, что Тамара Иванютина и члены ее семьи (сестра, родители) в течение 11 лет использовали таллий для совершения отравлений. Среди жертв Иванютиной оказались ее первый муж, которого она отравила, чтобы заполучить его квартиру, а также свекр и свекровь от второго брака, с которыми у Иванютиной сложились плохие отношения.

Что же касается школы, то взрослых ее сотрудников посудомойка отравила из-за того, что те мешали ей похищать продукты из столовой, а детей решила отправить на тот свет из-за личной неприязни.

«Жидкость Клеричи», в состав которой входит таллий, члены семьи приобретали у знакомой, работавшей в геологическом институте, объясняя ей, что яд необходим для уничтожения крыс. Знакомая призналась, что на протяжении 15 лет не менее девяти раз передавала Иванютиной, ее сестре и родителям порции этого вещества. Советский суд приговорил женщину к расстрелу, приговор был приведен в исполнение.