«Всё, *.»: расшифровка переговоров пилотов Ан-148

Портал 78.ru сообщил, что получил в свое распоряжение расшифровку речевого самописца разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.

По информации издания, при подготовке к вылету второй пилот лайнера не включил систему обогрева приемников полного давления, что стало причиной их замерзания и, как следствие, отображения ими неверной информации о скорости воздушного судна. В какой-то момент датчики скоростей стали показывать разные значения, чего быть не должно, а летчики начали спорить.

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Издание приводит расшифровку переговоров командира воздушного судна (КВС) и второго пилота (ВП).

КВС: Вверх! В-о-от.

ВП: Сейчас-сейчас.

КВС: А ты вни…

ВП: Вообще фигня какая-то!

КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это (не договаривает). А ты наоборот — вниз.

ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!

КВС: Все, все хорошо.

ВП: Все, скорость нормализовалась.

Тем не менее, отмечает портал, на борту по-прежнему были серьезные проблемы, так как автоинформатор предупреждал о различии в показателях скорости.

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Оп-оп-оп … 390!

Отмечается, что именно в этот момент второй пилот совершил ошибку, приведшую к катастрофе: запаниковал и увел Ан-148 вниз, тогда как должен был сделать наоборот.

КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!

АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.

ВП: Да потому что, что 250, хорош * (нецензурно, попусту говорить, — прим. ред.), 200 скорость, * (нецензурно)!

КВС: Высота! Высота! Высота!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! (Впереди земля) PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Вверх!

АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!

КВС: Всё, * (нецензурно, конец, — прим. ред.)

В этом момент запись прекратилась.

11 февраля в Раменском районе Московской области через несколько минут после взлета упал самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии», летевший из Москвы в Орск. Жертвами катастрофы стал 71 человек — 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних, и шестеро членов экипажа.