Наркокартель «Гольфо» лишился одного из своих главарей

Мексике убит один из главарей наркокартеля "Гольфо". Это произошло в частном госпитале в Канкуне . Тело Альфонсо Энрике Контрерас Эспинозы по кличке Эль Пончо было обнаружено в палате клиники.

Эспиноза был арестован в июле 2017 года, сообщает ТАСС . Из-за проблем со здоровьем он был направлен на лечение под полицейским надзором. Однако полиция не смогла уберечь его от наемных убийц. В палате госпиталя в момент убийства Эль Пончо также находилась жена наркодельца.

Картель "Гольфо" действует в мексиканском штате Тамаулипас. Он считается одним из старейших в Мексике, занимаются продажей и контрабандой наркотиков и оружия, похищениями, вооруженными ограблениями, вымогательством и отмыванием денег.