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Наркокартель «Гольфо» лишился одного из своих главарей
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Наркокартель «Гольфо» лишился одного из своих главарей 

Вести.Ru 5 марта 2018
Фото: EPA
В Мексике убит один из главарей наркокартеля "Гольфо". Это произошло в частном госпитале в Канкуне. Тело Альфонсо Энрике Контрерас Эспинозы по кличке Эль Пончо было обнаружено в палате клиники.
Эспиноза был арестован в июле 2017 года, сообщает ТАСС. Из-за проблем со здоровьем он был направлен на лечение под полицейским надзором. Однако полиция не смогла уберечь его от наемных убийц. В палате госпиталя в момент убийства Эль Пончо также находилась жена наркодельца.
Картель "Гольфо" действует в мексиканском штате Тамаулипас. Он считается одним из старейших в Мексике, занимаются продажей и контрабандой наркотиков и оружия, похищениями, вооруженными ограблениями, вымогательством и отмыванием денег.
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