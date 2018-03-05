Навальный стал третьим в деле Рыбки

Навального привлекли в качестве третьего лица по иску Дерипаски к Насте Рыбке

Отмечается, что 27 марта судом будут рассмотрены несколько частных жалоб по иску бизнесмена.

В феврале Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.

В рамках обеспечительных мер по решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании Навального, в том числе к публикациям "Медиазоны" и Znak.com.