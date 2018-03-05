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Навальный стал третьим в деле Рыбки
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Навального привлекли в качестве третьего лица по иску Дерипаски к Насте Рыбке 

Газета.Ru 3 часа назад
Алексей Навальный привлечен в качестве третьего лица по иску бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич ("Насте Рыбке") и Алексею Кириллову (Алексу Лесли) о защите частной жизни, передает "Интерфакс".
"В качестве третьих лиц к делу, кроме Роскомнадзора, теперь привлечены Алексей Навальный, Оксана Панова (главный редактор Znak.com), а также ООО "ЗП" -0 СМИ "Медиазона", — сообщили в Краснодарском краевом суде.
Отмечается, что 27 марта судом будут рассмотрены несколько частных жалоб по иску бизнесмена.
В феврале Дерипаска подал иск в суд против Вашукевич и Кириллова, которые опубликовали в соцсетях его фотографии и записи разговоров.
В рамках обеспечительных мер по решению суда Роскомнадзор ограничил доступ к интернет-ресурсам, которые разместили личную информацию граждан, фигурирующих в фильме-расследовании Навального, в том числе к публикациям "Медиазоны" и Znak.com.
Официальный представитель Дерипаски заявил "Газете.Ru", что Навальный по сути, "перепродал краденую информацию", додумав обвинения бизнесмена в совершении преступления.
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