«Это тебе за Жириновского»: на Собчак совершено нападение

В Мосгордуме опровергли информацию штаба Собчак о личности напавшего

Личный помощник председателя Московской городской Думы Алексея Шапошникова — Алан Дзуцев — напал на кандидата в президенты России Ксению Собчак, сообщили в ее пресс-службе. Нападение произошло, когда Собчак зашла в Петровский путевой дворец на северо-западе Москвы для участия в праздничном мероприятии в честь дня рождения последнего президента СССР Михаила Горбачева.

«Это за Жириновского!» — крикнул Дзуцев. Толчок был таким сильным, что Собчак упала на тротуар. Хулиган был задержан охраной кандидата, говорится в заявлении. Как сообщается в телеграм-канале Собчак, к кандидату в холле дворца подбежал Дзуцев, облил водой и сильно толкнул. «Вы одурели что ли, молодой человек, ***?» — отреагировала Собчак на атаку.

Полицейские задержали Дзуцева, доставили его в отделение «для дальнейших разбирательств» и подтвердили его личность. Также к Петровскому путевому дворцу выехали адвокаты.

«За эти годы власть стала опираться на бандитов и хулиганов на всех уровнях. Физическое насилие по отношению к оппозиции стало повсеместным. А полиции, чтобы добраться в выходной день на место политического происшествия в центре Москвы, нужно 40 минут», — заявила Собчак. Также она отметила, что «полиция должна возбудить дело», а глава Мосгордумы Шапошников обязан «извиниться и уволить такого помощника». Ксения Собчак прокомментировала совершенное на нее нападение, назвав Дзуцева «гопником».

Реакции от Владимира Жириновского пока не последовало.

Источник «Газеты.Ru» в Мосгордуме сообщил, что Алан Дзуцев действительно является помощником главы столичного парламента. По словам источника, в ведомстве «все глубоко поражены произошедшим» и пока что не представляют, что последует в связи с действиями Дзуцева. Он также отметил, что Дзуцев на службе появился «относительно недавно».

При этом официальная пресс-служба главы Мосгордумы отрицает сведения о месте работы Алана Дзуцева. По словам пресс-секретаря Полины Ореховой, правоохранительные органы разбираются в инциденте, а Дзуцев «не является официальным помощником».

Напомним, что дебаты кандидатов в президенты России 28 февраля обернулись скандалом. Во время выступления Сергея Бабурина неожиданно началась перепалка между Ксенией Собчак и Владимиром Жириновским. Жириновский обвинил Собчак во лжи, перебив выступавшего. Конфликт попробовал разрешить модерировавший дискуссию ведущий Владимир Соловьев , но уже Собчак решила ответить атаковавшему ее Жириновскому.

Она заявила, что политику «вредно так волноваться» в его почтенном возрасте, но Жириновский в ответ на слова Собчак потребовал от нее покинуть студию.

Собчак после непрекращающегося потока нецензурных оскорблений со стороны лидера ЛДПР (так, Жириновский назвал ее «черной продажной женщиной», использовав обсценную лексику — «Газета.Ru») облила его водой из стакана.

После этого конфликт между кандидатами продолжился уже на страницах прессы. Собчак сообщила, что может нанять себе охрану от Жириновского, добавив, что «окропила дедушку святой водицей» во время «психического приступа» у лидера ЛДПР.

Ее либерал-демократический противник заявил, что «фейковые» кандидаты продолжают отвлекать народ от «реальных конкурентов действующего президента». В заявлении либерал-демократов указывается, что Собчак начала заниматься «троллингом», когда Жириновский «тыкал в ложь фиктивного кандидата, имитирующего русского националиста» Сергея Бабурина.

Провокация со стороны Собчак удалась, Жириновский «жестко осадил зарвавшуюся крикунью», и на этом эпизод был завершен, говорится в заявлении ЛДПР.