На Красной площади задержали сумасшедшего американца

Столичные полицейские задержали двух душевнобольных на Красной площади, один оказался гражданином США, сообщает «МК»

2 марта около 18.00 внимание прохожих на площади привлек не совсем адекватный пожилой мужчина. Полиции он рассказал, что идет за золотом, слушая некие голоса. Мужчина был задержан, полицейские установили его личность (это оказался 59-летний Тамерлан).

На следующий день на Красной площади около 19.30 был задержан 42-летний гражданин США. Он рассказывал, что кто-то роет тоннели в Латвию. Врачи предварительно диагностировали шизотипическое расстройство, дальнейшей судьбой мужчины займутся сотрудники консульства.