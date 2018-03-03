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В центре Донецка прогремел мощный взрыв
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В центре Донецка прогремел мощный взрыв 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице ДНР прогремел мощный взрыв, передаёт РИА Новости. По данным агентства, звук от взрыва был слышен в центральной части Донецка около 15:00.
«Взрыв был в центре города. Предварительно: в районе двора на Челюскинцев, 142 взорвалась машина», — цитирует издание «Донецкие новости» сообщения в соцсетях.
По информации телеграм-канала Inside Donetsk, взрыв произошёл в жилом дворе в административной части города. Ударной волной повредило несколько припаркованных автомобилей. Пострадал водитель Volkswagen — одного из поврежденных автомобилей. Он госпитализирован.
На месте работают спасатели и следственная группа. Рядом с пострадавшими автомобилями был обнаружены следы взрыва боеприпаса.
«Воронка не большая — ручная граната, ВОГ или другой взрывоопасный предмет», — сообщает телеграм-канал Inside Donetsk.
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