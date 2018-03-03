В центре Донецка прогремел мощный взрыв

В столице ДНР прогремел мощный взрыв, передаёт РИА Новости . По данным агентства, звук от взрыва был слышен в центральной части Донецка около 15:00.

«Взрыв был в центре города. Предварительно: в районе двора на Челюскинцев, 142 взорвалась машина», — цитирует издание «Донецкие новости» сообщения в соцсетях.

По информации телеграм-канала Inside Donetsk, взрыв произошёл в жилом дворе в административной части города. Ударной волной повредило несколько припаркованных автомобилей. Пострадал водитель Volkswagen — одного из поврежденных автомобилей. Он госпитализирован.

На месте работают спасатели и следственная группа. Рядом с пострадавшими автомобилями был обнаружены следы взрыва боеприпаса.