Столкновения у Рады: есть пострадавшие

«На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились шесть человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции», — отметил Крищенко.

Ранее сообщалось, что у пострадавших черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.

По словам очевидцев, полиция пришла в палаточный городок проводить следственные действия в связи с рядом уголовных дел. В ответ на это протестующие подожгли шины. Произошли столкновения протестующих с полицейскими.

По словам Крищенко, задержаны 50 человек. Начальник полиции также пояснил, что следственные действия в палаточном городке проводятся в рамках расследования событий 27 февраля, в ходе которых пострадали более 10 полицейских.