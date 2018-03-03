Ещё
Столкновения у Рады: есть пострадавшие
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столкновения у Рады: есть пострадавшие 

Рамблер 1 час назад
В субботу в ходе столкновений полицейских с протестующими из палаточного городка возле здания Верховной рады в Киеве пострадали десять человек, заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает телеканал «112 Украина».
«На данный момент известно, что в медицинские учреждения обратились шесть человек из числа тех, кто находился в палаточном городке. Также пострадали четыре сотрудника полиции», — отметил Крищенко.
Ранее сообщалось, что у пострадавших черепно-мозговые травмы, газовые ожоги.
По словам очевидцев, полиция пришла в палаточный городок проводить следственные действия в связи с рядом уголовных дел. В ответ на это протестующие подожгли шины. Произошли столкновения протестующих с полицейскими.
>> У здания Рады начались столкновения
По словам Крищенко, задержаны 50 человек. Начальник полиции также пояснил, что следственные действия в палаточном городке проводятся в рамках расследования событий 27 февраля, в ходе которых пострадали более 10 полицейских.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярость «Газпрома» разрушила «энергетическую независимость» Украины719
Американский генерал: русские нас не боятся120
США обратились к РФ с призывом по Украине649
«Открути»: украинцев призвали устроить Порошенко газовую диверсию82
У здания Рады в Киеве начались столкновения160
Видео
Обещавший сгноить пешеходов «прокурор» извинился
Происшествия
02:29
Ярость «Газпрома» разрушила «энергетическую независимость» Украины
Экономика Статьи
00:27
У здания Рады в Киеве начались столкновения
Украина ДТП
01:24
Блогеры: Су-30СМ принят на вооружение ВВС РФ
Оружие Армия
02:45
«Открути»: украинцев призвали устроить Порошенко газовую диверсию
Украина В мире
00:27
Столкновения у Рады: есть пострадавшие
Происшествия Украина
02:45
США обратились к РФ с призывом по Украине
Компании В мире
00:57
Удирающие воры спрятались в полицейском участке
Происшествия Криминал
02:23
Ямы на смоленской дороге залатали снегом
Общество Автоспорт/Мотоспорт
02:18
Медведев предупредил о новом «пузыре»
Недвижимость Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение