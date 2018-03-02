В деле «пьяного мальчика» может быть замешана мафия 

Отец «пьяного мальчика» Роман Шимко заподозрил, что в деле его сына замешана преступная группировка. На эти мысли его натолкнуло то, что делу не давали ход больше месяца, заснявшие ДТП камеры видеонаблюдения исчезли, из вещдоков пропала шапка ребенка, а одежду застирали от крови.
«По следам крови на шапочке можно было определить, был ли пьян ребенок в момент ДТП или спирт попал ему в кровь посмертно», — сказал адвокат Романа Шимко изданию «Московский комсомолец».
1 марта Мособлсуд рассматривал апелляцию по делу Алеши Шимко, фигуранткой которого стала Ольга Алисова. Резонансное ДТП произошло 23 апреля в Железнодорожном (Балашиха).
Женщина за рулем автомобиля насмерть сбила 6-летнего мальчика во дворе дома. Позже судмедэксперты обнаружили в крови ребенка большое количество этилового спирта.