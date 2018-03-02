В Симферополе упал лифт с женщиной и младенцем

В упавшем лифте в Симферополе погибли женщина с младенцем

В одной из многоэтажек Симферополя оборвался лифт, в котором погибли женщина с шестимесячным ребенком; власти крымской столицы обещали оказать помощь родным.

«Он (лифт, — прим. ВЗГЛЯД) дергался — вниз и вверх. Вначале раздавило сына, а потом и жену! Не могу поверить, что их уже нет в живых», — рассказал муж и отец погибших. Как сообщает Telegram-канал 360tv , первоначально лифт застрял между этажами. На помощь пришли местные жители, которые собрались открыть двери ломом. Когда дверь почти была открыта, в проеме застряла коляска. В это время женщина с ребенком стояли между площадкой и лифтом, который внезапно поехал.

Отмечается, что в 2018 году истекал срок эксплуатации лифта.

«На месте происшествия находится прокурор Центрального района города Симферополя Максим Анисин для координации действий правоохранительных и контролирующих органов. Ход проверки находится на личном контроле прокурора республики Крым», — сообщили в ведомстве. Как сообщает РИА «Новости», прокуратура Крыма с привлечением специалистов управления Ростехнадзора проводит проверку обстоятельств трагедии, произошедшей днем в пятницу в лифте многоквартирного дома на улице Балаклавской, 81 в Симверополе.

Прокуроры проверят исполнение требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования управляющей компанией и организацией, обслуживающей лифт.

«Будем выделять компенсацию родственникам погибших. Сформируем комиссию, на которой будет принято соответствующее решение», — сказал Лукашев. По словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, власти столицы Крыма примут решение о выплате компенсации родственникам погибших.