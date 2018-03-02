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В Симферополе упал лифт с женщиной и младенцем
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В упавшем лифте в Симферополе погибли женщина с младенцем 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: РИА Новости
В одной из многоэтажек Симферополя оборвался лифт, в котором погибли женщина с шестимесячным ребенком; власти крымской столицы обещали оказать помощь родным.
Как сообщает Telegram-канал 360tv, первоначально лифт застрял между этажами. На помощь пришли местные жители, которые собрались открыть двери ломом. Когда дверь почти была открыта, в проеме застряла коляска. В это время женщина с ребенком стояли между площадкой и лифтом, который внезапно поехал.
«Он (лифт, — прим. ВЗГЛЯД) дергался — вниз и вверх. Вначале раздавило сына, а потом и жену! Не могу поверить, что их уже нет в живых», — рассказал муж и отец погибших.
Отмечается, что в 2018 году истекал срок эксплуатации лифта.
Как сообщает РИА «Новости», прокуратура Крыма с привлечением специалистов управления Ростехнадзора проводит проверку обстоятельств трагедии, произошедшей днем в пятницу в лифте многоквартирного дома на улице Балаклавской, 81 в Симверополе.
«На месте происшествия находится прокурор Центрального района города Симферополя Максим Анисин для координации действий правоохранительных и контролирующих органов. Ход проверки находится на личном контроле прокурора республики Крым», — сообщили в ведомстве.
Прокуроры проверят исполнение требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования управляющей компанией и организацией, обслуживающей лифт.
По словам главы администрации Симферополя Игоря Лукашева, власти столицы Крыма примут решение о выплате компенсации родственникам погибших.
«Будем выделять компенсацию родственникам погибших. Сформируем комиссию, на которой будет принято соответствующее решение», — сказал Лукашев.
Директор Крымского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин сообщил, что женщина с младенцем погибли до приезда медиков.
«Медицинской помощи там не оказывали. Когда медики приехали, сотрудники МЧС вскрыли лифт — там два трупа: женщина и ребенок», — сказал Астанкин.
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