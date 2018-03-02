Дело о кокаине: «сеньора К» нашли в Германии

Германии задержали предполагаемого организатора контрабанды аргентинского кокаина — Андрея Ковальчука . По словам адвоката задержанного, в ближайшее время полиция ФРГ обратится в суд с ходатайством об аресте «сеньора К», как прозвали Ковальчука аргентинские СМИ. Кроме того, решается вопрос об экстрадиции — но если ФСБ не предоставит доказательств вины, то Ковальчука не выдадут России

На окраине Берлина германская полиция задержала Андрея Ковальчука, подозреваемого в организации наркотрафика из Аргентины в Россию. Ранее Ковальчук был объявлен ФСБ в международный розыск по линии Интерпола

По словам адвоката Ковальчука, Владимира Жеребенкова , его клиент был задержан в рамках уголовного дела о наркотиках — об этом ему сообщила жена задержанного. Адвокат отметил, что в ближайшие несколько дней полиция обратится в суд за ордером на арест Ковальчука. Задержание было произведено «весьма корректно со стороны правоохранителей» в 22:00 по берлинскому времени в четверг, 1 марта.

Адвокат Ковальчука добавил, что сейчас решается также вопрос об экстрадиции его клиента в Россию.

Однако, если российские правоохранители не предоставят доказательств вины подозреваемого, Ковальчука России не выдадут.

Также Жеребенков заявил «Интерфаксу» , что «сеньор К» не намерен скрываться и планирует приехать в Россию. «Бегать всю жизнь — смысла нет. Он [Ковальчук] не собирается скрываться и, скорее всего, приедет. Сейчас мы собираем доказательства его непричастности и, когда соберем, он, скорее всего, будет тут», — заявил правозащитник. По его словам, Ковальчук обеспокоен тем, что его версия произошедшего пока «никем не рассматривается и не проверяется».

Андрею Ковальчуку предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 — ч.4 ст. 229.1 УК РФ (покушение на контрабанду наркотических средств) и ч.3 ст.30 — ч.5 ст.228.1 УК РФ (попытка незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере).

Подозреваемый заявляет, что на протяжении всей своей жизни был «законопослушным гражданином», кокаина он «никогда в жизни не видел, только в кино», а его просто попросили перевезти коробки.

Меркачева также отметила, что второй подозреваемый, Иштимир Худжамов, продолжает говорить о собственной невиновности, но не может объяснить, как оказался фигурантом дела. Медико-психологическую экспертизу он уже прошел. Меркачева предполагает, что никаких отклонений процедура не выявила.

«Иштимир Худжамов, как и второй арестант, находится в СИЗО №5. Нельзя сказать, что он в большом шоке от задержания. Ведет себя уравновешенно и спокойно. Утверждает, что его подставили, а все дело — просто большая провокация», — рассказала Меркачева.

Разыскиваемый Интерполом и ФСБ фигурант дела о кокаине из Буэнос-Айреса Андрей Ковальчук отрицает свою вину в контрабанде наркотиков.

По словам Ковальчука, в Аргентине он купил партию кофе, сигар и коньяка, а покупки может подтвердить «чеками и свидетельствами». «Сеньор К» подчеркнул, что не знает, как в чемоданах оказался белый порошок.

Адвокат Александр Костанянц , защитник одного из фигурантов уголовного дела об «аргентинском кокаине» Али Абянова, заявил, что возможный организатор наркотрафика Андрей Ковальчук представлялся сотрудником спецслужб под прикрытием. Вся фабула уголовного дела против Абянова строится на телефонных переговорах, добавил адвокат. Однако в разговорах с Ковальчуком упоминались только «джинсы, колбаса, кофе, конфеты и то, что мама не приехала».

22 февраля в аргентинская газета El Clarin сообщила, что в результате совместной операции ФСБ и аргентинских правоохранительных органов была предотвращена попытка контрабанды крупной партии кокаина из Буэнос-Айреса в Москву — 389 кг. По подозрению в наркотрафике были задержаны несколько человек, в том числе натурализованный сотрудник аргентинской полиции Иван Близнюк и выходец из России, занимающийся благотворительностью. Примерная стоимость конфискованного кокаина на черном рынке составляет около €50 млн Посол России в Аргентине Виктор Коронелли рассказал подробности о совместной спецоперации российских и аргентинских спецслужб по пресечению поставок крупной партии кокаина. В 2016 году руководство дипмиссии РФ в Буэнос-Айресе получило сведения о том, что в здании посольской школы, располагающейся в десятке кварталов от посольства, находились «принадлежавшие третьим лицам» вещи.

Сам факт такого хранения вызвал подозрение, и в связи с этим Коронелли приказал провести тщательный осмотр всех помещений школы — в результате досмотра в одном из подсобных помещений были обнаружены 12 чемоданов с чистейшим кокаином.

Вес партии достигал почти 400 килограмм, а изображенная на брусках звезда указывала на то, что кокаин принадлежал, скорее всего, мексиканскому наркокартелю Синалоа — крупнейшему в мире поставщику кокаина.

«После этого наши соответствующие службы — Федеральная служба безопасности с российской стороны и министерство безопасности и национальная жандармерия со стороны Аргентины — приняли решение о проведении совместной операции по контролируемой поставке, чтобы накрыть всю сеть наркоторговцев», — отметил Коронелли.