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Объяснено изменение веса «посольского кокаина»
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Объяснено изменение веса «посольского кокаина» 

Lenta.ru 1 марта 2018
Фото: Reuters
Информация о различающемся весе партии кокаина, изъятой в здании школы при посольстве России в Аргентине, связана с его упаковкой и различными измерениями. Об этом ТАСС сообщил близкий к следствию источник.
По его словам, МИД посчитал общий вес груза, то есть брутто: 12 чемоданов, в которых было 360 брикетов, запечатанных в 30 коробок. «ФСБ привела данные о чистом весе изъятого наркотика (нетто)», — сказал собеседник агентства. Именно этим и объясняется разница в 27 килограммов.
Ранее в феврале стало известно, что в ходе совместной операции России и Аргентины удалось пресечь поставку в Москву огромной партии кокаина. По данным аргентинского Министерства национальной безопасности и российского МИД ее вес составлял 389 килограммов. В то же время ФСБ России сообщала, что было изъято 362 килограмма наркотика.
12 чемоданов с кокаином в 2016 году нашли в посольской школе в Буэнос-Айресе. Отмечалось, что для контролируемой поставки его заменили мукой и отправили в Россию дипломатическим рейсом. К настоящему моменту в Аргентине взяты под стражу два фигуранта дела. На территории России арестованы три человека. Еще один, предположительно, скрывается в Германии, он объявлен в розыск и заочно арестован.
Указывалось, что наркотик в Россию мог быть доставлен бортами специального летного отряда «Россия». При вылетах самолетов этого отряда часто не проводится никакого досмотра. В Управлении делами президента эту информацию опровергали.
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