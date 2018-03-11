Подрости пострадали в ДТП в Москве

«Около 16:10 на ул. Минская, в районе д. 2 произошло столкновение автомобилей Mazda и Nissan. В результате аварии двое несовершеннолетних получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

Двое подростков пострадали в результате столкновения двух иномарок на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.