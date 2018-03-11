Подрости пострадали в ДТП в Москве

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Двое подростков пострадали в результате ДТП на западе Москвы 

Агентство «Москва» 11 марта 2018
Фото: РИА Новости
Двое подростков пострадали в результате столкновения двух иномарок на западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД по городу.
«Около 16:10 на ул. Минская, в районе д. 2 произошло столкновение автомобилей Mazda и Nissan. В результате аварии двое несовершеннолетних получили травмы. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.
В свою очередь, источник в экстренных службах города сообщил агентству «Москва», что на место аварии вылетел вертолет. Дальнейшая информация уточняется.
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