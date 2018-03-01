Папу убили деньги 

23 года назад в своем подъезде был убит советский и российский журналист и телеведущий Владислав Листьев.
1/11 Влад Листьев был создателем и ведущим множества телепрограмм, в их числе — «Взгляд», который радикально отличался от всего, что зритель мог в то время увидеть на экране, капитал-шоу «Поле чудес», «Тема» и ток-шоу «Час пик»
Фото:
Кадр из передачи "Час пик"
2/11 Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи "Взгляд" (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев
3/11 Вечером 1 марта 1995 года, через 34 дня после назначения на пост гендиректора «центральной кнопки», журналиста убили. Листьев возвращался со съемок телепередачи «Час пик», зашел в подъезд своего дома на Новокузнецкой улице. В это время преступники поджидали его в пролете между этажами