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Папу убили деньги
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Папу убили деньги 

Рамблер 4 часа назад
23 года назад в своем подъезде был убит советский и российский журналист и телеведущий Владислав Листьев.
1/11  Влад Листьев был создателем и ведущим множества телепрограмм, в их числе — «Взгляд», который радикально отличался от всего, что зритель мог в то время увидеть на экране, капитал-шоу «Поле чудес», «Тема» и ток-шоу «Час пик»
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2/11  Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи "Взгляд" (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев
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3/11  Вечером 1 марта 1995 года, через 34 дня после назначения на пост гендиректора «центральной кнопки», журналиста убили. Листьев возвращался со съемок телепередачи «Час пик», зашел в подъезд своего дома на Новокузнецкой улице. В это время преступники поджидали его в пролете между этажами
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4/11  Они начали стрелять из пистолета и пистолета-пулемета. Журналист скончался на месте
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5/11  Ошеломленные страшным известием люди собрались возле дома на Новокузнецкой улице, в котором жил Генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев
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6/11  На похороны Листьева пришли десятки тысяч россиян, 2 марта телевещание было приостановлено — на всех экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит»
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7/11  Преступники не забрали у своей жертвы крупную сумму денег и ценности, из чего следователи сделали вывод, что убийство было заказным
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8/11  В 2010 году срок давности по делу об убийстве Листьева истек. На тот момент объем материалов дела составлял более 200 томов
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9/11  Несмотря на огромный общественный резонанс, правоохранителям не удалось установить личности заказчиков и исполнителей, а в 2013 году расследование дела было приостановлено
Фото:
10/11  Дочь Влада Листьева Валерия в интервью в интернет-изданию «Гордон» заявила: «Мне кажется, главная причина, по которой папу убили, – это деньги, а не его профессиональная деятельность»
Фото:
11/11  Владислав Листьев - ведущий капитал-шоу "Поле чудес", 1991 год
Фото:
23 года назад в своем подъезде был убит советский и российский журналист и телеведущий Владислав Листьев. Убийство журналиста не раскрыто до сих пор.
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