Папу убили деньги 

1/11 Влад Листьев был создателем и ведущим множества телепрограмм, в их числе — «Взгляд», который радикально отличался от всего, что зритель мог в то время увидеть на экране, капитал-шоу «Поле чудес», «Тема» и ток-шоу «Час пик» Фото: Кадр из передачи "Час пик"

2/11 Авторы сценария и ведущие молодежной информационно-музыкальной передачи "Взгляд" (слева направо): Александр Любимов, Дмитрий Захаров и Владислав Листьев РИА Новости Фото:

3/11 Вечером 1 марта 1995 года, через 34 дня после назначения на пост гендиректора «центральной кнопки», журналиста убили. Листьев возвращался со съемок телепередачи «Час пик», зашел в подъезд своего дома на Новокузнецкой улице. В это время преступники поджидали его в пролете между этажами ТАСС Фото:

4/11 Они начали стрелять из пистолета и пистолета-пулемета. Журналист скончался на месте РИА Новости Фото:

5/11 Ошеломленные страшным известием люди собрались возле дома на Новокузнецкой улице, в котором жил Генеральный директор телеканала ОРТ Владислав Листьев ТАСС Фото:

6/11 На похороны Листьева пришли десятки тысяч россиян, 2 марта телевещание было приостановлено — на всех экранах демонстрировался портрет журналиста и слова: «Владислав Листьев убит» ТАСС Фото:

7/11 Преступники не забрали у своей жертвы крупную сумму денег и ценности, из чего следователи сделали вывод, что убийство было заказным РИА Новости Фото:

8/11 В 2010 году срок давности по делу об убийстве Листьева истек. На тот момент объем материалов дела составлял более 200 томов ТАСС Фото:

9/11 Несмотря на огромный общественный резонанс, правоохранителям не удалось установить личности заказчиков и исполнителей, а в 2013 году расследование дела было приостановлено ТАСС Фото:

10/11 Дочь Влада Листьева Валерия в интервью в интернет-изданию «Гордон» заявила: «Мне кажется, главная причина, по которой папу убили, – это деньги, а не его профессиональная деятельность» Фото: New Look Team