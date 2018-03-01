В Мексике жестоко убили модель

В Мексике жестоко убили иностранную модель

Тело 26-летней девушки-модели было обнаружено со следами пыток в пригороде мексиканской столицы Экатепеке, сообщает в среду портал Universal.

По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.

Это далеко не первое нападение на девушек, оказывающих в том числе услуги интимного характера в Мексике . Так, в конце декабря 2017 года в Мехико была убита девушка из Аргентины . Ее тело нашли в одном из отелей с колото-резаными ранами.