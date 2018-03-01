Ещё
В Мексике жестоко убили модель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мексике жестоко убили иностранную модель 

РИА Новости 1 марта 2018
Фото: © AP Photo / Gustavo Aguado
Тело 26-летней девушки-модели было обнаружено со следами пыток в пригороде мексиканской столицы Экатепеке, сообщает в среду портал Universal.
По предварительным данным, у девушки кислотой было полностью изуродовано лицо. По национальности она была венесуэлкой и работала в сфере эскорт-услуг.
Это далеко не первое нападение на девушек, оказывающих в том числе услуги интимного характера в Мексике. Так, в конце декабря 2017 года в Мехико была убита девушка из Аргентины. Ее тело нашли в одном из отелей с колото-резаными ранами.
Перед этим в штате Нуэво-Леон была застрелена другая модель-иностранка. Гражданка Венесуэлы была убита после выхода с дискотеки в городе Сан-Педро. По данным местной полиции, 27-летнюю девушку застрелили в автомобиле вместе с ее спутником, который, несмотря на полученные ранения, выжил.
РИА Новости: последние новости
Рухнувшим в Казани фронтоном авиазавода засыпало две машины Электропоезд столкнулся с автомобилем на перегоне МЖД Кунцево-Усово Все обломки люка самолета, который "потерял" слитки в Якутии, собрали
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ООН сорвали выступление России234
Обзор зарубежных СМИ: британцы пригрозили русским детям179
Атомные подлодки РФ дошли до США148
Бегство Грудинина с дебатов попало на видео431
Новое оружие РФ назвали угрозой всей жизни на Земле313
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
04:01
Россия высылает британских дипломатов
Политика
01:30
Садальский предупредил молодого Табакова о предательстве
Шоу-бизнес
02:38
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Погода Новости Москвы
00:31
Такси тащило пенсионерку за сумку в Саратове
Происшествия
17:59
Россия пообещала Великобритании мощнейшее давление
Политика
01:33
Раскрыты новые подробности об отравлении Скрипаля
Происшествия
04:00
Атомные подлодки РФ дошли до США
Оружие Армия
00:06
Игривая обезьяна стянула с туристки топ
Происшествия Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение