Черный день Башкирии: две аварии, 12 погибших

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту ДТП с девятью погибшими

В Башкирии в результате ДТП с участием маршрутки и фуры погибли девять человек. Еще трое направлены в больницу. Известно, что дорогу на месте столкновения обработали за пять минут до трагедии. Ранее во вторник на той же трассе произошло еще одно ДТП с фурами, унесшее жизни трех человек.

Во вторник днем на федеральной трассе М-5 в Башкирии произошло очередное крупное ДТП с участием пассажирского транспорта. Неподалеку от поселка Улу-Теляк столкнулись микроавтобус Mercedes Spriner, следовавший рейсом из Усть-Катава (Челябинская область) в Уфу, и грузовик MAN. Картина трагедии пока остается неясной — судя по фотографиям и видеозаписи с места случившегося, после столкновения оба транспортных средства вылетели с трассы и оказались в одном кювете. При этом маршрутное такси опрокинулось на бок.

По предварительным данным, в Mercedes было 13 человек. Первоначально сообщалось о пяти жертвах, затем появилась информация о семи погибших.

На данный момент официальные источники сообщают уже о девяти жертвах. Еще четверо получили ранения. Двое из них в тяжелом состоянии находятся в реанимации

На место происшествия срочно выехали спасатели со специальной техникой, медики, инспекторы ДПС , а также следственно-оперативная группа. Несмотря на большое количество спецтехники, федеральная трасса не перекрывалась. Местными экстренными службами и силовиками создан оперативный штаб по выяснению обстоятельств произошедшего и ликвидации последствий аварии.

«Автобус ехал из Челябинской области в Уфу. Среди пассажиров были уфимцы, могли быть и жители других городов, которые часто едут проездом. Водитель за рулем автобуса очень опытный. Много лет работает. Что могло стать причиной аварии, непонятно», — рассказали в офисе компании-перевозчика, которой принадлежал микроавтобус. Одними из первых на помощь пострадавшим в аварии поспешили проезжавшие мимо автомобилисты.

Представители подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Приуралье» также вошли в оперативный штаб.

Дорожники уже проверили работу подрядной организации, ответственной за содержание федеральной трассы: на указанном участке запять мин до ДТП была произведена очистка и обработка поверхности проезжей части, что подтверждается программным комплексом ДорТрансНавигация (ГЛОНАСС).

По одной из версий, автокатастрофа произошла по причине сложных дорожных условий — последние два дня в Башкирии идут обильные снегопады. В соцсетях местные автомобилисты еще до аварии активно обсуждали сложные погодные условия на трассе.

Как рассказали в Минздраве РБ, в больницу ближайшего города Аша были госпитализированы три человека. Детей среди них нет. Еще один человек от госпитализации отказался. По сведениям очевидцев, среди погибших оказался и водитель микроавтобуса.

В настоящее время выясняются все обстоятельства данного ДТП, в том числе личности погибших. В сети появился предполагаемый список имен пассажиров маршрутки, однако их возраст и место жительства пока не известны.

Известно, что микроавтобус принадлежал индивидуальному предпринимателю из Усть-Катава Марине Карповой . Беседуя с корреспондентом издания Chelyabinsk.ru, женщина по телефону сказала, что не может говорить, и попросила перезвонить завтра. Она лишь подтвердила, что погибший водитель — житель Челябинской области. Скорее всего, уже завтра серьезные вопросы к Карповой возникнут у сотрудников Следственного комитета

Глава Башкирии Рустэм Хамитов поручил дорожным службам в кратчайшие сроки установить причины аварии.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, после сообщения об аварии Хамитов оперативно обсудил ситуацию с руководством регионального МВД МЧС . «Он дал необходимые поручения правительству республики, дорожным и экстренным службам оказать помощь пострадавших родственникам погибших и в кратчайшие сроки установить причины дорожной трагедии», — отметили в ведомстве.

Аварийная Башкирия

Авария с микроавтобусом стала во вторник уже вторым крупным дорожным происшествием в Башкирии. На той же самой федеральной трассе М-5 за пару часов до трагедии с Mercedes столкнулись два грузовика, вследствие чего погибли три человека.

Инцидент произошел днем на 1284-м километре магистрали.

Сразу после столкновения произошло возгорание большегрузов, обернувшееся крупным пожаром.

Один из грузовиков перевозил пиломатериалы, а другой — алкоголь: после столкновения на трассе рассыпались тысячи жестяных банок спиртного.

Участок дороги из-за сильного огня пришлось перекрывать, а водителей направили в объезд.

По предварительным данным, причиной трагедии мог стать сон одного из водителей. Из-за этого его грузовик выехал на встречную полосу — избежать столкновения на узкой дороге водитель встречной фуры не смог.

Аварии на российских дорогах с большим количеством погибших происходят едва ли не каждую неделю. Последним таким происшествием стала автокатастрофа туристического автобуса в Кемеровской области 23 февраля. Тогда шесть человек погибли, еще около 15 получили ранения.