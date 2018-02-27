У Мацейчука нашли благодарности от украинских карателей 

Эксперт российских политических ток-шоу гражданин Польши Томаш Мацейчук задержан в подмосковных Мытищах. Польского националиста подозревают в нарушении миграционного законодательства.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Мацейчука доставили в Мытищинский городской суд, где будет решаться вопрос о его депортации.
Во время обысков в квартире Мацейчука были обнаружены украинские благодарственные грамоты и символика батльонов «Донбасс» и «Айдар».
Сам Мацейчук после задержания написал в социальных сетях, что обыски в его квартире были связаны с обвинениями в разжигании межнациональной розни.
С именем Мацейчука связано несколько скандалов на российском ТВ. В частности, поляк назвал советских солдат «красными фашистами», после чего подрался с российским политологом Романом Осташко. Противостояние продолжилось на боксерском ринге: несколько дней назад они провели поединок, в котором Осташко одержал победу.
Как заявил Осташко радиостанции «Говорит Москва», задержание Мацейчука связано с его высказываниями о стрельбе в Донбассе. Правоохранительные органы давно следили за поляком, и признания о том, что он стрелял в Донбассе, стало последней каплей.