Ещё
У Мацейчука нашли благодарности от украинских карателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Мацейчука нашли благодарности от украинских карателей 

Рамблер 6 часов назад
Фото: аккаунт в соцсети VK
Эксперт российских политических ток-шоу гражданин Польши Томаш Мацейчук задержан в подмосковных Мытищах. Польского националиста подозревают в нарушении миграционного законодательства.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, Мацейчука доставили в Мытищинский городской суд, где будет решаться вопрос о его депортации.
Во время обысков в квартире Мацейчука были обнаружены украинские благодарственные грамоты и символика батльонов «Донбасс» и «Айдар».
>> Задержанный польский журналист попросил о помощи
Сам Мацейчук после задержания написал в социальных сетях, что обыски в его квартире были связаны с обвинениями в разжигании межнациональной розни.
С именем Мацейчука связано несколько скандалов на российском ТВ. В частности, поляк назвал советских солдат «красными фашистами», после чего подрался с российским политологом Романом Осташко. Противостояние продолжилось на боксерском ринге: несколько дней назад они провели поединок, в котором Осташко одержал победу.
Как заявил Осташко радиостанции «Говорит Москва», задержание Мацейчука связано с его высказываниями о стрельбе в Донбассе. Правоохранительные органы давно следили за поляком, и признания о том, что он стрелял в Донбассе, стало последней каплей.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Черный день» российского спорта и другие события дня21
Устроивший бойню в Казани застрелился28
«Кокаиновый самолет» нашелся в Таиланде38
Россия запросила выдачу Рыбки27
Пассажиры застряли в тоннеле московского метро85
Видео
01:04
Устроивший бойню в Казани застрелился
Происшествия
00:28
Смертельное ДТП в Башкирии: названо количество жертв
ДТП Происшествия
01:41
Блогер обвинил РЕН ТВ в воровстве
Общество
00:30
СК опубликовал видео драки на борту самолета
Криминал Происшествия
01:08
Дочь Гаркалина рассказала о состоянии отца
Шоу-бизнес
02:25
Подрыв центра венгров на Украине показали на видео
Происшествия В мире
00:43
У дороги в обход Украины нашли дефекты
Украина В мире
01:02
Жена Караченцова: «Коля операцию не выдержит»
Шоу-бизнес
00:37
Выпущенную на свободу Рыбку снова посадили в тюрьму
Происшествия
00:36
Эрдоган возмутил турецких пользователей
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение