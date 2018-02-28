Ещё
Частный самолет вызвал коллапс в Казани
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Частный самолет вызвал коллапс в Казани 

Рамблер 4 часа назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
В аэропорту Казани частный самолет Cessna перегородил взлетную полосу из-за лопнувшего заднего колеса шасси. Из-за инцидента задержаны 10 рейсов: четыре самолета не смогли приземлиться, еще 6 задержаны на вылет.
«У самолета Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны. Отбуксировать самолет пока не удается, он занимает взлетно-посадочную полосу», — цитирует «Интерфакс» источник в службах аэропорта.
По сообщениям Telegram-канала Mash, на борту самолета находились три члена экипажа и три пассажира, в числе которых оперная певица Аида Гарифуллина.
Mash
 Ещё 40 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Газпром» обязали уплатить $4,63 млрд «Нафтогазу»402
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ210
«США блокируют резолюцию РФ в ООН»26
Путин поставил условие транзита газа через Украину685
«Держись, Ксюша!»: Пугачева вступилась за Собчак60
Видео
03:51
Путин поставил условие транзита газа через Украину
Экономика Украина
00:58
Порошенко обратился к РФ с требованием по Крыму
Украина В мире
00:39
Бузовой запретили выступать в намоленном месте
Шоу-бизнес
00:34
«Пули прошли насквозь»: неизвестный устроил стрельбу в Петербурге
Происшествия
00:44
«Жириновский хамло»: россияне заступились за Собчак
Шоу-бизнес
00:53
«Желаю этой помойке закрыться»: скандал на НТВ
Происшествия
00:54
Польский журналист решил покинуть Россию
Происшествия
01:30
Назван тайный покровитель Цымбалюк-Романовской
Шоу-бизнес
03:15
«Доигрался Жир!» Реакция штаба Собчак на инцидент у Соловьева
Политика Выборы 2018
02:16
Уцелевшего в схватке с крокодилом жирафа съели львы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение