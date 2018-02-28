Частный самолет вызвал коллапс в Казани

В аэропорту Казани частный самолет Cessna перегородил взлетную полосу из-за лопнувшего заднего колеса шасси. Из-за инцидента задержаны 10 рейсов: четыре самолета не смогли приземлиться, еще 6 задержаны на вылет.

«У самолета Cessna, который выполнял чартерный рейс из Барселоны в рамках vip-перевозки, после посадки в аэропорту Казани разрушились пневматики шасси с правой стороны. Отбуксировать самолет пока не удается, он занимает взлетно-посадочную полосу», — цитирует «Интерфакс» источник в службах аэропорта.

По сообщениям Telegram-канала Mash, на борту самолета находились три члена экипажа и три пассажира, в числе которых оперная певица Аида Гарифуллина