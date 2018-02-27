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Польского журналиста задержали в Подмосковье
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Полиция задержала польского журналиста Томаша Мацейчука в Подмосковье 

ТАСС 4 часа назад
Фото: Томаш Мацейчук / vk.ru
Полицейские задержали польского журналиста и блогера Томаша Мацейчука в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
"На данный момент Мацейчук задержан", — сказал источник, не уточнив, с чем именно связано задержание. Но ранее в правоохранительных органах сообщили, что с утра по месту жительства польского журналиста в Мытищах начались обыски в рамках уголовного дела о возбуждении межнациональной розни (ст. 282 УК РФ). Кроме того, правоохранители проверяли законность его пребывания в России.
Источник не исключил, что в ближайшее время материалы в отношении Мацейчука могут быть переданы в Мытищинский городской суд.
ТАСС пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
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