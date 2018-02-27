В Мексике годовалого ребенка спасли из колодца

Спасатели и пожарные в мексиканском штате Гуанахуато спасли ребенка возрастом год и восемь месяцев, который упал в колодец глубиной восемь метров, сообщает телеканал Televisa.

По данным телеканала, спасательная операция длилась десять часов, малыша удалось спасти, прокопав горизонтальный туннель ко дну колодца.

Все это время за состоянием малыша следили врачи. Они обеспечивали ребенка водой с помощью зонда, который удалось опустить в колодец. Впоследствии малыша доставили в больницу, отмечает канал.