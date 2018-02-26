Неудачная атака смертника попала на видео

Неудачная атака джихадиста-смертника попала на видео

Боевик «Исламского государства» ( ИГ , организация запрещена в России) попытался атаковать базу ополчения в иракском Киркуке, но не преуспел из-за бдительности часовых. Кадры нападения публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.

Смертник планировал подорвать себя в толпе военных, но после того, как был замечен охраной, попытался скрыться. Убегая, он споткнулся и упал, в результате чего непроизвольно сработало самодельное взрывное устройство.

По утверждению террористов, в результате атаки

30 декабря сообщалось, что действующие в Ираке террористы массово перешли на партизанскую тактику. Не ставя целью захват территорий, они совершают нападения на трассах и в деревнях в центральной и восточной частях Ирака.