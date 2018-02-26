Неудачная атака смертника попала на видео

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Неудачная атака джихадиста-смертника попала на видео 

Lenta.ru 1 час назад
Боевик «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) попытался атаковать базу ополчения в иракском Киркуке, но не преуспел из-за бдительности часовых. Кадры нападения публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся обзором деятельности террористов.
Смертник планировал подорвать себя в толпе военных, но после того, как был замечен охраной, попытался скрыться. Убегая, он споткнулся и упал, в результате чего непроизвольно сработало самодельное взрывное устройство.
По утверждению террористов, в результате атаки
30 декабря сообщалось, что действующие в Ираке террористы массово перешли на партизанскую тактику. Не ставя целью захват территорий, они совершают нападения на трассах и в деревнях в центральной и восточной частях Ирака.
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