При взрыве в британском Лестере пострадали люди

Шесть человек пострадали при взрыве в британском Лестере

Шесть человек пострадали при взрыве в британском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

"Больницы Лестера могут подтвердить, что шесть человек были госпитализированы с места происшествия. Два пациента находятся в критическом состоянии, у четверых легкие ранения", — заявил источник агентства.

25 февраля на улице Хинкли в Лестере произошел взрыв. В управлении полиции графства Лестершир заявили, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.