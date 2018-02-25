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При взрыве в британском Лестере пострадали люди
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Шесть человек пострадали при взрыве в британском Лестере 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Reuters
Шесть человек пострадали при взрыве в британском Лестере, двое из них находятся в критическом состоянии, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
"Больницы Лестера могут подтвердить, что шесть человек были госпитализированы с места происшествия. Два пациента находятся в критическом состоянии, у четверых легкие ранения", — заявил источник агентства.
25 февраля на улице Хинкли в Лестере произошел взрыв. В управлении полиции графства Лестершир заявили, что на данный момент ничто не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.
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