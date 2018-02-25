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В цирке Запашного произошел несчастный случай
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Раскрыты подробности инцидента с Цирком Запашного 

Рамблер 7 часов назад
Артист «Цирка Мстислава Запашного» Антон Мартынов сорвался с высоты в пять — шесть метров во время выступления в Элисте во время выступления в Элисте из-за незакрепленного карабина, сообщил РИА Новости заместитель директора по организации гастролей цирка Парвиз Гаджиев.
«Это человеческий фактор, не был закреплен карабин, и во время финального трюка ремень вышел из карабина. Сам карабин был застегнут, но чтобы его закрепить, нужно закрутить страховочную шайбу, что не было сделано», — сказал он.
Мартынов с травмой головы и переломами находится в реанимации. Консилиум врачей, в котором участвовали специалисты из Калмыкии, Астрахани, Москвы и Германии, пришел к выводу, что артиста пока не стоит транспортировать куда-либо, чтобы избежать дополнительного стресса для организма.
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Операцию по этим же причинам решили не проводить. По словам Гаджиева, ухудшения состояния у Мартынова не наблюдается, но улучшения пока также незначительные.
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