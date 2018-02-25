Экс-министра Ингушетии нашли мертвым

Экс-министра труда Ингушетии нашли мертвым рядом с женой и сыном

"Рядом с мужчиной обнаружили его жену и 10-летнего сына. Они находились в бессознательном состоянии", — сообщил он. В столице Ингушетии Магасе нашли тело бывшего министра труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник. Он отметил, что мужчина был обнаружен рабочим в районе гостиницы "Небоскреб". По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом. Официального подтверждения смерти бывшего министра не поступало.