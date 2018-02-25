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Экс-министра Ингушетии нашли мертвым
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Экс-министра труда Ингушетии нашли мертвым рядом с женой и сыном 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В столице Ингушетии Магасе нашли тело бывшего министра труда, занятости и социального развития республики Багауддина Маршани, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник.
"Рядом с мужчиной обнаружили его жену и 10-летнего сына. Они находились в бессознательном состоянии", — сообщил он.
Он отметил, что мужчина был обнаружен рабочим в районе гостиницы "Небоскреб". По предварительным данным, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.
Официального подтверждения смерти бывшего министра не поступало.
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