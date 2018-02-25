В Москве бейсджампер десантировался на дерево

В Москве во дворе одного из домов на Ленинградском шоссе сняли с дерева парашютиста, который оказался на нем после прыжка с соседней высотки, сообщает телеграм-канал Mash.

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Местные жители обратились в полицию, сообщив, что у них под окнами на дереве висит парашютист. Жильцы дома пытались снять с дерева мерзнущего бейсджампера. В итоге его забрала полиция.