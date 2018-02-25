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В Москве бейсджампер десантировался на дерево
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В Москве бейсджампер десантировался на дерево 

Рамблер 1 час назад
Фото: Рамблер
В Москве во дворе одного из домов на Ленинградском шоссе сняли с дерева парашютиста, который оказался на нем после прыжка с соседней высотки, сообщает телеграм-канал Mash.
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Местные жители обратились в полицию, сообщив, что у них под окнами на дереве висит парашютист. Жильцы дома пытались снять с дерева мерзнущего бейсджампера. В итоге его забрала полиция.
«Эта высотка на севере столицы — любимейшее место у бейсджамперов. Найти у себя во дворе парня на дереве — самое обычное дело», — пишет Mash.
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