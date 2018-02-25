Коллекторы пригрозили должнице групповым изнасилованием

Саратовские коллекторы угрожали групповым изнасилованием девушке и ее матери

В отдел МВД по Вольскому району Саратовской области поступила жалоба от 22‐летней девушки о том, что ей приходят угрозы изнасилования от коллекторов. Об этом в воскресенье сообщил портал «Вольск.ру».

«У тебя есть полчаса, чтобы вернуть деньги. Если нет, отдашь своим телом. Давай спишем долг. Петь умеешь? Ртом отработаешь! Нас всего пять! Можешь маму взять», — текст присылаемых сообщений выложил портал. По словам заявительницы, неизвестные присылают ей сообщения с угрозами изнасиловать девушку и ее мать.

Правоохранительные органы начали проверку для выяснения обстоятельств произошедшего. Подробности пока не известны.