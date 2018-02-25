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Коллекторы пригрозили должнице групповым изнасилованием
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Саратовские коллекторы угрожали групповым изнасилованием девушке и ее матери 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В отдел МВД по Вольскому району Саратовской области поступила жалоба от 22‐летней девушки о том, что ей приходят угрозы изнасилования от коллекторов. Об этом в воскресенье сообщил портал «Вольск.ру».
По словам заявительницы, неизвестные присылают ей сообщения с угрозами изнасиловать девушку и ее мать.
«У тебя есть полчаса, чтобы вернуть деньги. Если нет, отдашь своим телом. Давай спишем долг. Петь умеешь? Ртом отработаешь! Нас всего пять! Можешь маму взять», — текст присылаемых сообщений выложил портал.
Правоохранительные органы начали проверку для выяснения обстоятельств произошедшего. Подробности пока не известны.
Российское правительство рассмотрит законопроект, согласно которому судебные приставы получат право проводить административные расследования в отношении коллекторов. На такие меры правительство пошло для обеспечения Федеральной службой судебных приставов возможностью осуществлять государственный контроль за коллекторами.
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