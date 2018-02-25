СМИ раскрыли подробности дела о кокаине в посольстве РФ

СМИ: в перехвате наркотрафика из Аргентины, возможно, участвовал Патрушев

Чемоданы с мукой, которой сотрудники спецслужб Аргентины и России заменили обнаруженный в посольстве РФ кокаин, могли быть доставлены в Москву в рамках спецоперации самолетом секретаря Совета безопасности Николая Патрушева . Об этом пишет британское издание The Telegraph, сообщает сайт газеты «Известия»

В ходе спецоперации удалось предотвратить отправку в Москву 389 кг кокаина, обнаруженного в здании школы при посольстве России в Аргентине в декабре 2016 года. По данным следствия, 12 чемоданов принадлежали бывшему сотруднику посольства по фамилии Абьянов. После обнаружения в чемоданах наркотика силовики заменили его на муку, снабдив багаж датчиками GPS.

После этого чемоданы лежали в том же месте, где и были обнаружены, около года.

Издание утверждает, что, когда в декабре 2017 года Патрушев прилетал в Аргентину для встречи с президентом страны Маурисио Макри, у него была вторая «миссия» в рамках операции спецслужб. Уволенный сотрудник посольства Абьянов, кому и принадлежали 12 чемоданов, запросил их доставку дипломатическим багажом. 9 декабря чемоданы с мукой отправили на самолете секретаря Совбеза Николая Патрушева

По прибытии груза в Москву Абьянов и его два помощника были задержаны и арестованы.