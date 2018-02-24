Известный российский экономист сбил свою жену 

Известный российский экономист, завкафедрой РАНХИГС, бывший зампред Центробанка и руководитель Агентства по страхованию вкладов Александр Турбанов, перепутав педали, сбил свою супругу, паркуясь возле магазина.
Как сообщает «МК», вечером 23 февраля, около 19 часов, на Ленинском проспекте Турбанов пытался припарковаться на автомобиле «БМВ-Х5» возле аптеки. Его жена, выйдя из машины, пыталась ему в этом помочь. Неожиданно машина поехала вперед и сбила женщину. Она была госпитализирована с переломом ребер и голени.
68-летний Турбанов водитель с большим стажем — он за рулем уже 25 лет.
Турбанов — доктор юридических наук. В 1993 году был избран депутатом Государственной думы РФ первого созыва, был членом Комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. Он главный редактор журнала «Банковское право», входит в редакционные советы журналов «Финансовый контроль» и «Право и управление. XXI век».