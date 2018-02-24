Известный российский экономист сбил свою жену

Как сообщает «МК», вечером 23 февраля, около 19 часов, на Ленинском проспекте Турбанов пытался припарковаться на автомобиле «БМВ-Х5» возле аптеки. Его жена, выйдя из машины, пыталась ему в этом помочь. Неожиданно машина поехала вперед и сбила женщину. Она была госпитализирована с переломом ребер и голени.

68-летний Турбанов водитель с большим стажем — он за рулем уже 25 лет.