В Подмосковье найдены тела граждан Казахстана

В Чеховском районе Подмосковья в фуре были обнаружены тела трёх граждан Казахстана обнаружены в фуре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.

По данным источника, погибшим, которых нашли в районе деревни Новоселки, около 35-40 лет.

По предварительным данным, причиной смерти мужчин стал несчастный случай. В фуре рядом с телами обнаружена газовая горелка и бутылки из-под спиртных напитков.

В пресс-службе областного главка Следственного комитета заявили, что начата доследственная проверка по данному факту.

По словам представителя главка Ольги Врадий, один погибший уже опознан.