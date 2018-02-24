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В Подмосковье найдены тела граждан Казахстана
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В Подмосковье найдены тела граждан Казахстана 

Рамблер 4 часа назад
Фото: ТАСС
В Чеховском районе Подмосковья в фуре были обнаружены тела трёх граждан Казахстана обнаружены в фуре, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомлённый источник.
По данным источника, погибшим, которых нашли в районе деревни Новоселки, около 35-40 лет.
По предварительным данным, причиной смерти мужчин стал несчастный случай. В фуре рядом с телами обнаружена газовая горелка и бутылки из-под спиртных напитков.
В пресс-службе областного главка Следственного комитета заявили, что начата доследственная проверка по данному факту.
По словам представителя главка Ольги Врадий, один погибший уже опознан.
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