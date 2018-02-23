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Умер князь Владимир Голицын
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В США умер князь Владимир Голицын 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: страница организации в Facebook
Президент Русского дворянского собрания в Америке князь Владимир Голицын скончался в США на 77-м году жизни. Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
Отпевание князя Голицына пройдет в понедельник, 23 февраля, в Знаменском синодальном соборе в Нью-Йорке. В тот же день он будет погребен на Ново-Дивеевском кладбище.
Родители Голицына эмигрировали из России после Октябрьской революции 1917 года, сам он появился на свет в 1942 году в Белграде. В середине 1950-х годов его семья перебралась в Нью-Йорк. Владимир Голицын работал в банковской сфере, в России впервые побывал в 1990 году.
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