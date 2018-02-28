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Замглавреда RTVI обвинила Слуцкого в домогательствах
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Замглавреда телеканала RTVI рассказала о домогательствах Слуцкого 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе заявила в прямом эфире телеканала, что в 2011 году депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пытался ее домогаться, сообщает RTVI.
Журналистка заявила, что верит обвинениям против Слуцкого, так как сама "прошла через этот неприятный эпизод" с участием депутата Госдумы. Котрикадзе рассказала, что семь лет назад она получила приглашение приехать без камеры в офис Слуцкого, чтобы обсудить, как будет проходить будущее интервью. По ее словам, когда она приехала, политик провел ее в свой кабинет, запер дверь и прислонил журналистку к стене.
"Затем он стал меня трогать, пытался поцеловать… Я вырвалась и убежала", — рассказала Котрикадзе.
Она отметила, что ранее не рассказывала о случившемся, так как опасалась проблем. Также Котрикадзе считает, что с подобными ситуациями сталкиваются многие журналисты по всей России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией с обвинениями Слуцкого в домогательствах. Сам Слуцкий заявил РИА "Новости", что оставляет за собой право в любой момент подать в суд за обвинения в домогательствах к журналисткам. Он назвал эти обвинения провокацией.
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