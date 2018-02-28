Замглавреда RTVI обвинила Слуцкого в домогательствах

Замглавреда телеканала RTVI рассказала о домогательствах Слуцкого

Заместитель главного редактора RTVI Екатерина Котрикадзе заявила в прямом эфире телеканала, что в 2011 году депутат Государственной думы Леонид Слуцкий пытался ее домогаться, сообщает RTVI.

Журналистка заявила, что верит обвинениям против Слуцкого, так как сама "прошла через этот неприятный эпизод" с участием депутата Госдумы. Котрикадзе рассказала, что семь лет назад она получила приглашение приехать без камеры в офис Слуцкого, чтобы обсудить, как будет проходить будущее интервью. По ее словам, когда она приехала, политик провел ее в свой кабинет, запер дверь и прислонил журналистку к стене.

"Затем он стал меня трогать, пытался поцеловать… Я вырвалась и убежала", — рассказала Котрикадзе.

Она отметила, что ранее не рассказывала о случившемся, так как опасалась проблем. Также Котрикадзе считает, что с подобными ситуациями сталкиваются многие журналисты по всей России.