Красноярские подростки попытались «запечь» кошку в духовке

"По предварительным данным, в сети Интернет размещено видео, где подростки, проживающие в краевом центре, на вечеринке издеваются над кошкой, помещают ее в разогретую духовку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении. Следователи в Красноярске разбираются в инциденте с участием подростков, которые во время вечеринки засунули кошку в горячую духовку, сообщает в пятницу ГСУСК региона.

В конце прошлого года был принят закон об ужесточении уголовного наказания за жестокое обращение с животными вплоть до 5 лет лишения свободы. За причинение боли животному, повлекшему его увечье или смерть, можно получить до 3 лет лишения свободы, за те же деяния организованной группой — до 5 лет лишения свободы. Ранее максимальным сроком за преступления против животных были 2 года лишения свободы, но реальные сроки получали единицы.