В Петербурге предотвратили массовый теракт

ФСБ предотвратила теракт в Петербурге

"Федеральной службой безопасности 22 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, планировавший террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан", — говорится в сообщении. Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в четверг задержали выходца из Центральной Азии, который готовил теракт в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.