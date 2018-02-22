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В Петербурге предотвратили массовый теракт
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ФСБ предотвратила теракт в Петербурге 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в четверг задержали выходца из Центральной Азии, который готовил теракт в Петербурге, сообщает пресс-служба ведомства.
"Федеральной службой безопасности 22 февраля 2018 года в Санкт-Петербурге задержан выходец из Центрально-Азиатского региона, планировавший террористический акт на объектах транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления граждан", — говорится в сообщении.
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В настоящее время проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Личность задержанного в интересах следствия не разглашается.
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